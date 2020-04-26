Марадона назвал единственную ошибку Роналдиньо
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Аргентинский легендарный футболист Диего Марадона прокомментировал ситуацию, в которую попал экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо, передает El Dia.
Роналдиньо был арестован в Парагвае из-за того, что использовал поддельные документы.
«Он не преступник, он занимался делами. Кажется, его единственная ошибка — быть кумиром. Он мой друг, буду поддерживать его до самой смерти», — заявил аргентинец.
Ранее сообщалось, что форвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина.