Врачи клубов чемпионата Италии не против возобновления сезона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Представители медицинских бригад клубов чемпионата Италии не выступают против возобновления сезона, сообщает Corriere della Sera.

СМИ проинформировали, что пока только три команды утвердили медицинские протоколы. При этом отмечается, что врачи не против возобновления Серии А, однако они настаивают на том, что ради безопасности необходимо еще ждать.

«По сути, никто из нас не против завершения сезона, нет никаких попыток заблокировать его. Мы все стремимся к тому, чтобы турнир пришел к естественному завершению. Проблема в том, что это должно быть сделано безопасно», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Манчини не хочет возобновления Серии А.