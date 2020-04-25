Футболисты «Арсенала» смогут тренироваться на базе с 27 апреля

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Футболисты лондонского «Арсенала» смогут тренироваться на базе с 27 апреля, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что игроки смогут заниматься на клубных полях, но строго индивидуально. Спортсмены будут приезжать по одиночке.

Напомним, сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) был приостановлен 13 марта из-за коронавируса.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,8 млн человек.



Ранее сообщалось о том, что лондонский «Челси» не планирует сокращать зарплату игрокам.