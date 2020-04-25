Рабаданов: у отца Хабиба пока не подтвердили коронавирус
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Комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о самочувствии отца бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
«Абдулманап лежит в Махачкале, во 2-й городской больнице. Он заболел в горах. Два дня провел на ногах. Пока коронавирус не подтвердили. К нему никого не пускают. Заболел и чемпион мира Шамиль Завуров. Говорят, есть еще инфицированные спортсмены», — сказал Рабаданов.
Напомним, Нурмагомедов-старший является заслуженным тренером России.
Ранее Рабаданов сообщил о том, что у Нурмагомедова-старшего обнаружена пневмония.