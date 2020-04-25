Кириченко: чемпионат России по футболу надо доиграть

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Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Кириченко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо доиграть, передает РИА «Новости».

«Чемпионат должен быть доигран, у нас еще есть время, чтобы сделать это. Есть команды, которые хотели бы завершить чемпионат сейчас, но есть и те, кто хочет попасть в еврокубки. Участие в них приносит приличные деньги в бюджет», — сказал Кириченко.

Напомним, в России приостановлены все футбольные турниры из-за пандемии коронавируса.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил о том, что сезон РПЛ нужно завершить досрочно.