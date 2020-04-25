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Чемпионат России по гандболу завершен досрочно из-за коронавируса, сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР).

У мужчин победителем признаны «Чеховские медведи», у женщин — «Ростов-Дон». ФГР распределила места по итогам предварительного этапа.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,8 млн человек.



Ранее сообщалось о том, что Открытый чемпионат США по теннису (US Open) — 2020 может быть перенесен из Нью-Йорка в Индиан-Уэллс.