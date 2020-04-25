Шлеменко сомневается в проведении турнира UFC 249 9 мая
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко поделился мыслями о проведении турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, передает ТАСС.
Изначально мероприятие должно было состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако было перенесено и пройдет 9 мая во Флориде. Главным боем вечера станет поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
«У меня есть сомнения, что турнир 9 мая удастся провести, но, если это все-таки удастся, то это будет ознаменованием того, что бои живы, это будет мощным толчком и для UFC, и для других организаций», — заявил Шлеменко.
Ранее сообщалось, что решение провести бой Нурмагомедова осенью назвали хорошим раскладом.