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Английская премьер-лига (АПЛ) может быть доиграна на ограниченном количестве стадионов, сообщает The Times.

По информации источника, оставшиеся матчи чемпионата Англии могут провести на «одобренных» стадионах, на которые не будут допущены зрители. Такая мера может быть применена для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Созданная группа людей, представляющая все виды спорта, проводит переговоры с чиновниками с целью скорейшего возобновления сезона.

Ранее сообщалось, что «Челси» не будет продавать Кепу из-за коронавируса.