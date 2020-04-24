Уткин объяснил отказ от драки с Соловьевым

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Блогер Василий Уткин объяснил, почему не собирается драться с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Ранее журналист угрожал бывшему комментатору расправой.

Уткин заявил, что не намерен драться с Соловьевым ни при каких обстоятельствах.

«Если этого человека тронуть хотя бы пальцем, то гарантированно потеряешь все и сядешь, это совершенно очевидно. А вообще желание подраться с кем-либо у человека, который везде ходит с двумя сотрудниками ФСО, — это крайне смешно», — сказал Уткин в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Уткин и Соловьев устроили заочную перепалку после того, как блогер раскритиковал действия властей на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это телеведущий назвал бывшего комментатора «психически больным». После взаимных оскорблений Уткин вызвал своего оппонента на баттл, однако Соловьев отказался от предложения.

Ранее Уткин ответил на угрозы Соловьева.