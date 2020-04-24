Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин рассказал о ситуации в Нью-Йорке

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о ситуации в Нью-Йорке во время пандемии коронавируса, передает русская версия официального сайта Лиги.

Хоккеист признался, что вместе с семьей был вынужден снять дом во Флориде, чтобы покинуть очаг заболевания в Нью-Йорке. Он также отметил, что хотел улететь в Россию, однако ему это не удалось.

«А в Нью-Йорке ситуация тревожная. Но я об этом узнаю только из новостей, а еще от агента. Вообще я стараюсь плохие новости не читать. Это ведет только к панике», — заявил он.

НХЛ была остановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что форвард «Торонто» Михеев рассказал о восстановлении после травмы.