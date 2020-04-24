Форвард «Торонто» Михеев рассказал о восстановлении после травмы

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о восстановлении после травмы, передает газета «Известия».

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 в овертайме), который произошел 28 декабря 2019 года, Михеев получил травму руки — соперник коньком разрезал ему запястье.

«Если бы пандемия коронавируса не вынудила НХЛ прервать сезон, я бы сейчас уже играл. Полностью готов выходить на лед. Но по понятным причинам сейчас не могу это сделать», — заявил Михеев.

НХЛ была остановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Динамо» попробует ввязаться в борьбу за Овечкина.