Форвард «Торонто» Михеев рассказал о восстановлении после травмы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о восстановлении после травмы, передает газета «Известия».
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 в овертайме), который произошел 28 декабря 2019 года, Михеев получил травму руки — соперник коньком разрезал ему запястье.
«Если бы пандемия коронавируса не вынудила НХЛ прервать сезон, я бы сейчас уже играл. Полностью готов выходить на лед. Но по понятным причинам сейчас не могу это сделать», — заявил Михеев.
НХЛ была остановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Динамо» попробует ввязаться в борьбу за Овечкина.