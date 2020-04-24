Экс-врач «Спартака» рассказал о серьезном конфликте в команде

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Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о серьезном конфликте в команде, передает «Спорт-Экспресс».

Он поделился, что после одного из матчей на пути в раздевалку началась потасовка, которая продолжилась уже в помещении. В конфликте были две стороны — российские игроки против легионеров.

«У Парехи нашлись какие-то претензии к Диканю. Начал на повышенных тонах высказывать прямо на поле, по дороге в раздевалку. А уж там слово за слово, я и глазом моргнуть не успел — дралась вся команда! Русские на легионеров!» — вспомнил специалист.

Ранее сообщалось, что экс-врач «Спартака» рассказал о работе в скорой помощи.