Тактаров хочет встретиться с Хабибом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров заявил о том, что хочет встретиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Кстати, в Дагестане надо будет еще с Хабибом встретиться. Он не понимает, что если я буду стоять в его углу, то он обязательно победит. Ему нечего бояться будет с этим Конором Макгрегором выступать», — заявил Тактаров в прямом эфире в Instagram.

Также он добавил, что не возьмет денег с Хабиба, а славы ему не надо.



Ранее боец ММА Магомед Исмаилов назвал Тактарова болваном.