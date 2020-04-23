Бышовец: нужно завершить чемпионат России досрочно
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Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно завершить досрочно из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».
«Надо завершать чемпионат, потому что в распределении мест приблизительно все понятно. Конечно, будет жаль, если команды будут доигрывать турнир без зрителей. В нижней части турнирной таблицы надо, чтобы команды, борющиеся за выживание, справедливо себе обеспечили прописку в высшем дивизионе», — заявил Бышовец.
Напомним, футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.
Ранее сообщалось о том, что «Открытие Арена» может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом.