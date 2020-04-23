Уткин жестко ответил Соловьеву и снова вызвал на рэп-баттл

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Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин повторно вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Спортивный комментатор опубликовал соответствующее видео на своем канале.

Уткин заявил, что Соловьев недооценил его и обвинил в том, что он во время своих выступлений использует большую телевизионную и редакторскую группу (сам же Уткин снимает свои вызовы на телефон и резонирует ничуть не меньше).

Также спортивный комментатор заявил, что практически каждый русский человек испытывает желание послать Соловьева куда подальше.

Ранее сообщалось, что член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович призвал следовать рекомендациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в вопросе возобновления футбольного сезона.