Владелец «Шахтера» Ахметов потерял 80% своего состояния за 7 лет
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Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов потерял 80% своего состояния по сравнению с 2013 годом. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, семь лет назад состояние украинского олигарха оценивалось в $22,4 миллиарда.
На 23 апреля 2020 года оно составляет порядка $4,35 миллиарда. В списке самых богатейших людей планеты Ахметов занимает 435-е место.
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