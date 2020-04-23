Владелец «Шахтера» Ахметов потерял 80% своего состояния за 7 лет

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Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов потерял 80% своего состояния по сравнению с 2013 годом. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, семь лет назад состояние украинского олигарха оценивалось в $22,4 миллиарда.

На 23 апреля 2020 года оно составляет порядка $4,35 миллиарда. В списке самых богатейших людей планеты Ахметов занимает 435-е место.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировал переход футбольного ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ