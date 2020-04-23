Кожевников высказался о судьбе Григоренко в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о судьбе Михаила Григоренко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает газета «Известия».
СМИ информировали, что Григоренко заключил контракт с «Коламбус Блю Джекетс», однако затем стало известно, что НХЛ отклонила соглашение из-за недопонимания относительно окна регистрации. Контракт 1 июля будет заново подан на регистрацию.
«Трудно сказать, какая теперь его ждет судьба в НХЛ, но мастерства и профессионализма Михаилу должно хватить, чтобы со второго раза полноценно заиграть за океаном», — отметил Кожевников.
Ранее сообщалось, что НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом».