Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах

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Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.

Об этом проинформировал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Он также отметил, что арена должна соответствовать всем заявленным требованиям, не находится в очаге коронавируса. Матчи при этом будут проводиться без зрителей.

«Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок», — отметил он.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Гретцки и Овечкин сыграли в NHL 20.