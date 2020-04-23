Ковальчук вспомнил о поражении от Канады на Олимпиаде в Ванкувере

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук вспомнил о поражении России от Канады на Олимпиаде в Ванкувере, передает «Спорт-Экспресс».

В 2010 году на Олимпийских играх, которые проходили в Ванкувере, сборная России в четвертьфинале со счетом 3:7 проиграла команде Канады.

«Это действительно серьезное разочарование. Какие могут быть причины, когда проигрываешь 3:7? Это был полный провал. Нам забросили сразу же четыре шайбы», — поделился он.

Ранее сообщалось, что Ковальчук рассказал о походах в магазин во время пандемии.