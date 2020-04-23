Гассиев назвал двух лучших боксеров России

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Россиянин Мурат Гассиев назвал лучших боксеров в России, передает пресс-служба Федерации бокса России.

При этом Гассиев, который потерпел в своей профессиональной карьере только одно поражение — он уступил украинцу Александру Усику, отметил, что не считает себя лучшим боксером в России.

«На сегодняшний день в нашей стране есть два лучших боксера, которые могут посостязаться за это звание — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. И чтобы узнать, кто номер один в стране, им нужно провести бой и выявить сильнейшего», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Гассиев сравнил россиянина Лебедева и украинца Усика.