Фергюсон рассказал о своей самоизоляции
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Американский боец Тони Фергюсон рассказал, как с пользой использовал время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, передает Yahoo Sports.
Фергюсон отметил, что продолжает подготовку к турниру UFC 249, который может пройти 9 мая во Флориде. Соперником американца станет его соотечественник Джастин Гэтжи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова, снявшегося из-за коронавируса.
«Использовал это время на самоизоляции — каждый день, каждую минуту каждого из этих дней — чтобы сделать себя лучше. Если хочешь быть великим, должен жить этим, дышать этим», — заявил Фергюсон.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов оценил футбольные навыки Магомедшарипова.