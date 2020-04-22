Туктамышева поделилась планами на Олимпиаду-2022

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, что планирует принять участие в Олимпиаде 2022 года.

«Я хочу участвовать в Играх-2022. Даже если я не попаду на них, я буду стараться. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделаю все, что было в моих силах», — заявила Туктамышева в прямом эфире Лины Федоровой в Instagram.

Напомним, российская спортсменка является чемпионкой мира и Европы.

Ранее Туктамышева рассказала про идеальное утро.