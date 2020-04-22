Тренер сборной Испании попросил снизить ему зарплату

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Тренер сборной Испании Луис Энрике попросил Королевскую футбольную федерацию снизить ему зарплату на 25 процентов, передает AS.

Наставник хочет помочь федерации во время пандемии коронавирусной инфекции, которая спровоцировала кризис.

Напомним, в Европе отменены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразились более 2,5 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что вратарь итальянского футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло месяц не может победить коронавирус.