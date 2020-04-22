Александр Емельяненко обесценил достижения Тактарова

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко считает, что соотечественник Олег Тактаров ничего не сделал для развития вида спорта в стране.

«Это сейчас он рассказывает, что сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Боец отметил, что сейчас Тактарова воспринимают как «человека-маразматика, который в свое время сбежал в Америку». По мнению Емельяненко, успехи соотечественника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не повлияли на популяризацию MMA в России.

Напомним, что Тактаров, отвечая на вопрос о первом чемпионе UFC из России, назвал чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова «ваххабитом из Цумадинского района». После этого Емельяненко записал видеообращение, в котором назвал Тактарова проституткой и напомнил ему о том, как бывший боец посещал Кавказ.

Ранее Нурмагомедов оценил пост Емельяненко с оскорблениями в адрес Тактарова.