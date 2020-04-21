«Барселона» готова поменять название стадиона

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Каталонская «Барселона» готова продать название своего стадиона ради борьбы с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Средства, которые клуб получит от продажи названия, пойдут испанским и международным исследовательским центрам.

Стадион «Камп Ноу» является самым большим в Европе, а в его названии никогда не присутствовало имя спонсора.

«Мы должны использовать все ресурсы, чтобы победить инфекцию. Мы столкнулись с самым большим кризисом в современной истории», — заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.



Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия предложил вернуться к схеме «весна-осень».