Экс-чемпион мира по боксу Лебедев заявил о планах стать депутатом Госдумы

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Бывший чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев заявил о планах стать депутатом Госдумы.

Экс-спортсмен заявил, что на данный момент он является муниципальным депутатом в Чехове.

«Сейчас я только учусь работать на этом поприще, но у меня есть мнение по некоторым вопросам. Если когда-нибудь удастся занять пост в Государственной думе, то я бы с радостью поделился своим мнением. Думаю, многие поддержали бы», — цитирует Лебедева RT.

Ранее бывший боксер заявил, что не считает смешанные единоборства (MMA) спортом.