«Зенит» готов предоставить стадион в качестве госпиталя
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов предоставить стадион в качестве госпиталя для больных коронавирусом.
«Арена отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя», — цитирует Медведева «Фонтанка».
Функционер отметил, что власти города не обращались к клубу с подобным вопросом.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 171 тыс. человек, 658 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,5 млн. В России от инфекции умерли 456 человек.
Ранее сообщалось, что стадион «Зенита» надеется получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей.