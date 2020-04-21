«Зенит» готов предоставить стадион в качестве госпиталя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/966/10793966/zenit-pic905-895x505-10766.jpg">

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов предоставить стадион в качестве госпиталя для больных коронавирусом.

«Арена отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя», — цитирует Медведева «Фонтанка».

Функционер отметил, что власти города не обращались к клубу с подобным вопросом.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 171 тыс. человек, 658 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,5 млн. В России от инфекции умерли 456 человек.

Ранее сообщалось, что стадион «Зенита» надеется получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей.