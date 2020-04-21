Чемпионка России по велоспорту дисквалифицирована за допинг
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Чемпионка России по велоспорту на шоссе Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает РИА «Новости».
Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в пробе спортсменки были обнаружены запрещенные вещества псевдоэфедрин и триамцинолон ацетонид.
Отстранение велогонщицы отсчитывается c 9 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что тренер по художественной гимнастике Дарья Толкачева отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил.