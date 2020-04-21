Япония отрицает наличие договоренности с МОК по расходам на отсрочку Игр

<img src="//img.gazeta.ru/files3/749/13022749/upload-AP_20083049639012-pic905-895x505-88675.jpg">

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны не имеет договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) по покрытию дополнительных расходов из-за переноса летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год, передает ТАСС.

«Что касается дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Игр, то 16 апреля на переговорах между организационным комитетом и МОК мы подтвердили, что последствия переноса соревнований, включая финансовые затраты, являются нашей общей проблемой» — сказал Сугу на пресс-конференции.

Летние Олимпийские игры были перенесены на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 170 тыс. человек, 652 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,4 млн.

Ранее в МОК заявили, что Япония возьмет на себя дополнительные расходы из-за переноса соревнований.