НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт форварда Михаила Григоренко с «Коламбус Блю Джекетс», передает ТАСС.

«Соглашение с Григоренко было отклонено НХЛ из-за недопонимания относительно окна регистрации. Клуб связался с лигой и агентом игрока Дэном Мильштейном. Контракт 1 июля будет заново подан на регистрацию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

С 2017 по 2020 год нападающий выступал за московский ЦСКА. В 2019 году вместе с клубом он завоевал Кубок Гагарина. Он принял участие в 192 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 152 (69+83) очка.

В 2012 году россиянин был выбран на драфте НХЛ под общим 12-м номером клубом «Баффало Сэйбрз». С 2015 по 2017 год он выступал за «Колорадо Эвеланш».

Ранее Григоренко поделился эмоциями от общения с тренером «Коламбуса».