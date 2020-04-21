Джикия прокомментировал уход Шюррле из «Спартака»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле из стана команды. Его слова передает Sport24.

По его словам, потеря 29-летнего полузащитника является большим минусом для красно-белых.

«Опыт Шюррле был крайне полезен, его уход — серьезная потеря. Но в футболе люди приходят и уходят. Все понимают, что он был арендованным игроком», — сказал Шюррле.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями об уходе из каталонской «Барселоны».