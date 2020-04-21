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Опубликованы эскизы новой ледовой арены в Омске, на которой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет выступать местный «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

Совет директоров клуба признал положительными итоги первого этапа строительства новой «Арены Омск», несмотря на сдвинутые сроки по реализации проекта.

Отметим, что вместимость нового стадиона составит порядка 12 тысяч зрителей.

Арена сможет принять игры молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко поделился эмоциями от общения с главным тренером «Коламбус Блю Джекетс». Джоном Тортореллой.