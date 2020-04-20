Президент «Текстильщика» прокомментировал смерть игрока «Казанки»
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Президент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал смерть футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Напомним, футболист умер 20 апреля во время индивидуальной тренировки.
«Не понимаю, как такое могло случиться. У нас на медосмотре не было никаких проблем. Думаю, тут даже медики не скажут, что произошло. Он не имел проблем со здоровьем. Не понимаю, что с ним произошло. Мне кажется, даже вскрытие ничего не покажет, так бывает», — передает слова Ермакова «Матч ТВ».
Самохвалов играл за ивановский клуб с 2017 по 2018 год.
Ранее стала известна причина смерти Самохвалова.