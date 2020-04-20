Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» отказался от сокращения зарплаты

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Три игрока лондонского «Арсенала» отказались от сокращения зарплаты из-за пандемии коронавируса, передает Mirror.

Напомним, 20 апреля футболисты «Арсенала» согласились на сокращение выплат на 12,5 процента.

Отмечается, что одним из отказавшихся стал хавбек Месут Озил, который является самым высокооплачиваемым игроков в команде. Он зарабатывая £350 тысяч в неделю.

Немецкий полузащитник попросил одноклубников уважать его решение, но ему нужно время, чтобы оценить финансовые последствия коронавирусной инфекции.



Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса.