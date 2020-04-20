Бояринцев: врач «Текстильщика» не видел у Самохвалова проблем со здоровьем

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Экс-наставник ивановского «Текстильщика» Денис Бояринцев рассказал о том, что у футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова не было проблем со здоровьем, когда он играл за ивановскую команду, передает «РБК-Спорт».

«Я не помню, чтобы у доктора нашего были замечания по его здоровью. Он отличался хорошими физическими данными. Мог играть на фланге обороны. Хочу выразить соболезнования его семье», — сказал Бояринцев.

Напомним, Самохвалов умер 20 апреля во время индивидуальной тренировки.



Ранее стала известна причина смерти Самохвалова.