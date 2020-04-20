Федун назвал аренду Шюррле в «Спартак» провалом

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о решении не выкупать контракт футболиста Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

Отвечая на вопрос о причинах, из-за которых у немецкого игрока не получилось заиграть в команде, функционер заявил, что ему не повезло.

«Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел... Так, к сожалению, бывает. К несчастью», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Владелец «Спартака» добавил, что Шюррле все же удалось доказать, что является качественным футболистом.

«С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск», — сказал Федун.

Шюррле принял участие в 18 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре передачи.

Ранее блогер Василий Уткин высказался о решении «Спартака» не выкупать немецкого футболиста.