Бывший капитан «Ромы» Тотти чуть не развелся с женой из-за кошки
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Бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти чуть не развелся с женой из-за кошки. Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, жена настаивала на том, чтобы завести домашнего питомца, в то время как он сам был яростно против.
«Я был разъярен из-за моей жены. Она купила бесшерстную кошку и назвала ее Донна Паола.
По ночам животное пробиралось в нашу кровать и хотело спать у наших ног. Это очень ласковая кошка, но я был категорически против того, чтобы она жила с нами. Мы чуть не развелись из-за этого», — сказал Тотти.
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