Тотти — о «Роме»: ноги моей в клубе не будет, пока ситуация не изменится

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Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти раскрыл причину завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, пойти на этот шаг в 2017 году его заставило решение тренерского штаба в пользу других нападающих, из-за чего чемпион мира 2006 года проводил много времени на скамейке запасных.

«Я не хотел завершать карьеру. Я был в отличной физической форме, зачем было со мной так поступать? Не то, чтобы я кого-то просил ставить меня в основу или все время проводить на поле, но если я не уступаю другим, то почему не давать мне играть?

Ноги моей в клубе не будет, пока ситуация не изменится», — сказал Тотти.

Ранее сообщалось, что игрок «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что не хотел бы играть в московском ЦСКА.