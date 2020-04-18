Сайт НХЛ не включил россиян в список лучших вратарей

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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил список лучших голкиперов с 1967 года, когда произошло расширение организации до 12 команд. Рейтинг опубликован на официальном сайте портала.

Журналисты признали канадца Мартина Бродера лучшим вратарем за последние 53 года. Вторым стал его соотечественник Патрик Руа. Третье место занял чех Доминик Гашек.

В список 16 лучших голкиперов не попал ни один российский хоккеист.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от матча против лучшего бомбардира НХЛ Уэйна Гретцки в хоккейный симулятор NHL 20.

Рейтинг лучших голкиперов НХЛ:

1. Мартин Бродо;

2. Патрик Руа;

3. Доминик Гашек;

4. Кен Драйден;

5. Тони Эспозито;

6. Грант Фюр;

7.Берни Парент;

8. Эд Белфор;

9. Билли Смит;

10. Хенрик Лундквист;

11. Роберто Луонго;

12. Марк-Андре Флери;

13. Кэри Прайс;

14. Кертис Джозеф;

15. Роги Вашон;

16. Тим Томас.