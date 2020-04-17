Чемпион мира по футболу скончался от коронавируса

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Экс-футболист «Лидса» и сборной Англии Норман Хантер, который сдал положительный тест на COVID-19, скончался в больнице на 77-м году жизни.

Об этом проинформировал Instagram-аккаунт клуба.

Стоит отметить, что в составе национальной команды Хантер в 1966 году побеждал на домашнем чемпионате мира, а спустя два году завоевал бронзу европейского первенства.

Помимо этого, в активе футболиста есть медаль чемпиона Англии и обладателя Кубка Англии.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,1 млн человек.

Ранее сообщалось, что пандемия оставит «Атлетико» без Лиги чемпионов.