В Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года

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Болельщики в Италии из-за пандемии COVID-19 не смогут посещать стадионы до марта следующего года.

Как передает AS, возобновление футбольного сезона в Италии запланировано на 31 мая при закрытых трибунах. Фанатов же пустят на стадионы не раньше марта 2021 года, когда будут открыты границы и сняты все ограничения.

Стоит отметить, что чемпионат Италии — 2019/2020 был приостановлен после 26-го тура. Т

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,1 млн человек.

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