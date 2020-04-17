Шалимов назвал себя ненормальным из-за Instagram

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов назвал себя ненормальным из-за нахождения в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, чья команда в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), нормальные люди не имеют профиля в данном приложений.

«Я сейчас ненормальный!» — написал в комментариях под одним из своих постов Шалимов.

Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар» хотел арендовать нападающего Мауро Икарди у французского «Пари Сен-Жермен».