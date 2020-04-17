Глава ФФККР высказался по ситутции с коронавирусом и отмене ЧМ

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Глава Федерации фигурного катания на коньках Российской Федерации Александр Горшков оценил ситуацию с приостановкой спортивных соревнований из-за пандемии коронавиурсной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в данный момент в организации ожидают того, как будут развиваться события, связанные с распространением вируса, после чего станет известно, когда спортсмены смогут вернуться к тренировочным занятиям.

Также Горшков заявил, что ФФККР выступила против переноса мартовского чемпионата мира на осень, так как в таком случае пришлось бы проводить два мировых первенства в один сезон.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как проводит время в самоизоляции.