Тренер хоккейного «Локомотива» вылечился от коронавируса

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Старший тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса, сообщается на странице команды в Twitter.

«Друзья! Рады сообщить, что Пелино и его жена Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья», — говорится в сообщении «Локомотива».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 142 тыс. человек, 539 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн. В России от инфекции умерли 234 человека.

Ранее сообщалось, что экс-футболист казанского «Рубина» вылечился от коронавируса.