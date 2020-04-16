Тренер хоккейного «Локомотива» вылечился от коронавируса
Старший тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса, сообщается на странице команды в Twitter.
«Друзья! Рады сообщить, что Пелино и его жена Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья», — говорится в сообщении «Локомотива».
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 142 тыс. человек, 539 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн. В России от инфекции умерли 234 человека.
Ранее сообщалось, что экс-футболист казанского «Рубина» вылечился от коронавируса.
Друзья! Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 16, 2020
Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья! pic.twitter.com/NR7PdBa3OB