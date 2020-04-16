Фигурист Нгуен: людей в Торонто оштрафовали на $8 тысяч за нарушение карантина
Прославленный канадский фигурист-одиночник Нам Нгуен в интервью «Газете.Ru» прокомментировал тот факт, что российского боксера Артура Бетербиева оштрафовали на $1 тысячу за попытку покинуть Монреаль, о чем он рассказал «Советскому спорту».
«Штраф в $1 тысячу — это реальное безумие. Но полицейские стараются выполнить свою работу, чтобы все жители сохранили здоровье. Кстати, прочитал недавно, что в Торонто одну семью оштрафовали на $8 тысяч за то, что они вместе покинули дом.
Сейчас многие люди возмущаются, пытаясь разобраться, как правильно поступать в таких ситуациях, а что нет, кто-то считает, что полицейские якобы могут штрафовать кого угодно, критикуют нашего премьер-министра Джастина Трюдо», — отметил Нгуен.
Ранее сообщалось, что действующая чемпионка Европы по фигурному катанию в одиночной программе Алена Косторная рассказала о домашних тренировках во время самоизоляции.