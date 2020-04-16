Хартли рассказал о взаимоотношениях с Ковальчуком

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о взаимоотношениях с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Ильей Ковальчуком. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что в свое время они вместе проработали в «Атланте».

По словам канадского специалиста, между ним и Ковальчуком сразу возникла какая-то магия.

«Первое впечатление от Кови — его страсть! И преданность. Я сразу понял, что смогу помочь ему в развитии карьеры. Он был очень талантлив, но ему не хватало оборонительных навыков.

Мне хотелось сделать из него ответственного игрока, при этом не теряя его феноменальных атакующих действий » — сказал Хартли.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о том, когда может быть возобновлен сезон.