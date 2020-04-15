Сезон НХЛ может быть возобновлен летом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12055363/RIAN_3209110.HR-pic905-895x505-33980.jpg">

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн рассказал о том, когда может быть возобновлен сезон, передает официальный сайт организации.

«Мы сможет начать играть летом. Прежде всего, мы убеждены, что люди должны быть в безопасности. Мы не хотим рисковать здоровьем», — заявил Беттмэн.

Многие спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса, которая продолжается во всем мире.

Напомним, 14 апреля лига продлила режим самоизоляции хоккеистов до 30 апреля.



Ранее сообщалось о том, что сайт НХЛ представит фильм об Александре Овечкине.