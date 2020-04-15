Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл

Эксклюзив

Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его «больным человеком».

«А я что, рэпер? Какие батлы? С кем? С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии? Которому в период обострения весенней болезни нужна профессиональная помощь? Страдающему очевидным синдромом Туретта? Я с радостью готов оплатить ему лечение. А бороться со свиньями – через несколько минут никто не сможет отличить: кто и где», — сказал ведущий в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что не обращает внимания на высказывания Уткина, поскольку считает это обыкновенным «хайпом».

«Вы посмотрите, как он выглядит. Посмотрите, что с ним происходит. Когда несчастный, исчезнувший из общественного поля зрения человечек пытается хоть как-то хайпануть – ну, послушайте», — заключил Соловьев.

Ранее Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на «словесный бой по правилам Versus-батла». Спортивный журналист добавил, что намерен унизить телеведущего и «поставить его на место».

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