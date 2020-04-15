Оставшийся без Хабиба турнир UFC 249 может пройти 9 мая

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Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ведет работу над амбициозным планом по проведению турнира UFC 249.

Мероприятие, отмененное из-за пандемии коронавируса, должно пройти 9 мая, информирует MMA Fighting.

Отмечается, что в рамках вечера боев пройдут такие громкие поединки, как Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, Генри Сехудо — Доминик Круз, Аманда Нуньес — Фелисия Спенсер и Энтони Петтис — Дональд Серроне.

Напомним, что изначально UFC 249 был запланирован на 18 апреля, а с Фергюсоном должен был драться непобежденный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Однако из-за пандемии COVID-19 отечественный спортсмен не смог покинуть Россию, а сам турнир спустя пару дней был отменен.

Ранее экс-претендент UFC пригрозил прийти к чемпиону Джону Джонсу домой.