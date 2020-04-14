Фергюсон продолжит подготовительный цикл к бою с Хабибом
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон продолжит подготовительный цикл к бою с чемпионом промоушена россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Спортсмены должны были сойтись на турнире UFC 249 18 апреля, однако поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.
«Тони сейчас готовится так, как он это обычно делает на неделе перед боем. Тони говорит, что важно завершить подготовительный цикл», — приводит ТАСС слова представителя Фергюсона.
Ранее сообщалось, что американский боец продолжает весогонку, несмотря на отмену UFC 249.